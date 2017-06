Das Verhältnis von US-Präsident Trump zu den Medien hat sich angesichts einer öffentlichen Auseinandersetzung mit zwei Fernsehmoderatoren weiter verschlechtert.

Das Journalistenpaar Mika Brzezinski und Joe Scarborough hat nach eigenen Angaben Drohanrufe aus dem Umfeld des Präsidenten erhalten. Darin seien sie wiederholt aufgefordert worden, sich für ihre Kritik an Trump zu entschuldigen, andernfalls würde ein Artikel über ihr Privatleben veröffentlicht. Der Präsident wies dies als Falschbehauptung zurück. Die Auseinandersetzung hatte am Donnerstag mit einer Serie von Tweets des Präsidenten begonnen, in denen er Brezinski und Scarborough beleidigte.