USA Kritik an Trumps Äußerungen zu Antisemitismus

US-Präsident Donald Trump (imago / ZUMA Press)

Die Äußerungen von US-Präsident Trump zu antisemitischen Vorfällen in den Vereinigten Staaten stoßen in der jüdischen Gemeinschaft auf Kritik.

Der Geschäftsführer des "Anne Frank Zentrums" in New York, Goldstein, nannte Trumps Worte herablassend. Der Präsident habe viel zu spät zu den Bombendrohungen gegen jüdische Einrichtungen Stellung bezogen. Zudem habe seine Regierung Antisemitismus erst hoffähig gemacht, sagte Goldstein.



Bei einem Besuch des Museums für Afroamerikanische Geschichte und Kultur in Washington hatte Trump die antisemitischen Vorfälle als "schrecklich" und "schmerzhaft" bezeichnet - und als traurige Mahnung, dass im Land noch viel zu tun sei, um Hass, Vorurteile und Böses auszumerzen. Wegen der Bombendrohungen ermittelt das FBI.