Die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Trump zu Nordkorea sind auch in den Vereinigten Staaten auf Kritik gestoßen.

Trump hatte per Twitter geschrieben, auch er habe einen Atomwaffenknopf - und der sei größer als der von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Der demokratische Abgeordnete Himes verglich das mit dem Verhalten von Kindern auf Spielplätzen. Auf CNN sagte er, es spiele inzwischen keine Rolle mehr, was der Präsident der USA sage - weil es so bizarr, seltsam, unwahr und infantil sei. Auch außenpolitische Experten wie der Präsident des Rates für Auswärtige Beziehungen, Haass, äußerten sich kritisch. Der frühere außenpolitische Berater der Regierung Bush, Cohen, sprach von einer Unreife, die für einen US-Präsidenten gefährlich sei. - Trumps Äußerung fiel als Reaktion auf Kim Jong Uns Drohung, er habe den Atomwaffenknopf stets in Reichweite.

