Die US-Regierung will Kuba auffordern, das Personal in seiner Botschaft in Washingon um zwei Drittel zu reduzieren.

Das melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Regierungsmitarbeiter. Der Schritt solle noch heute verkündet werden. Es gehe nicht um eine Strafmaßnahme, sondern darum, dass beide Staaten etwa gleich stark im jeweils anderen Land vertreten sein sollten. In der vergangenen Woche hatten die USA eine Reduzierung des Botschaftspersonals in Havanna um mehr als die Hälfte angekündigt. Hintergrund sind mysteriöse "Akustik-Attacken", die 21 Mitarbeiter verletzt haben sollen.