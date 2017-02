USA Lage am Staudamm des Lake Oroville entspannt sich leicht

Der Oroville-Damm in Kalifornien droht zu brechen. (imago / William Croyle)

Die kritische Lage an einem Überlaufkanal am Oroville-Staudamm in Kalifornien hat sich leicht entspannt.

Nach Angaben der Behörden konnte der unkontrollierte Abfluss von Wassermassen an dem beschädigten Kanal gestoppt werden. Nach tagelangen Regenfällen drohte der Damm zu brechen. Der Gouverneur von Kalifornien hatte den Notstand ausgerufen. Rund 200.000 Menschen waren aufgefordert worden, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Wann sie zurückkehren können, ist noch unklar. Die rund 230 Meter hohe und 2.300 Meter lange Anlage liegt etwa 125 Kilometer nördlich von Sacramento. Sie staut den Oroville-See auf und dient der Stromgewinnung.