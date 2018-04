In den USA haben Schüler zahlreicher Highschools gegen Waffengewalt demonstriert.

Anlass war das Massaker an der Columbine High School im US-Bundesstaat Colorado vor 19 Jahren. Tausende Schüler verließen ihre Klassenräume, um ein Zeichen gegen die US-Waffengesetze zu setzen.



Die Protestaktionen fanden landesweit zur gleichen Uhrzeit statt und wurden von 13 Schweigeminuten eingeleitet, als Symbol für die Anzahl der Opfer. Zu dem landesweiten Gedenken hatten Schüler in Parkland im US-Bundesstaat Florida aufgerufen. Dort hatte ein 19-Jähriger am Valentinstag 17 Menschen erschossen.

