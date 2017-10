Der Todesschütze von Las Vegas hatte sein Hotelzimmer mit Überwachungskameras ausgestattet.

Das teilte die Polizei auf einer Pressekonferenz mit. Er habe mehrere Kameras in und außerhalb des Zimmers angebracht. Eine sei auf einem Esswagen des Zimmerservice vor dem Raum platziert worden, offenbar um anrückende Polizisten sehen zu können.



Das Motiv des Täters ist weiter unklar. Aufschluss erhoffen die Ermittler sich von seiner Lebensgefährtin, die sich derzeit auf den Philippinen aufhält und vom FBI zurück in die USA gebracht wird. Das FBI geht auch Hinweisen nach, nach denen der Schütze hohe Geldbeträge in die Philippinen überwiesen hat. Sherrif Lombardo sagte, er sei zuversichtlich, dass die Behörden das Motiv offenlegen könnten.



Der 64-Jährige hatte am Sonntag mit Schüssen aus seinem Hotelzimmerfenster 59 Menschen getötet und mehr als 500 verletzt, bevor er sich selbst tötete. Es ist die schlimmste Tat dieser Art in der Geschichte der USA. Präsident Trump sagte, möglicherweise werde es eine Debatte über die Waffengesetze in Amerika geben. Jetzt sei aber nicht die Zeit dafür. Der Präsident will heute nach Las Vegas reisen.