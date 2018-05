Unter dem Eindruck neuer US-Drohungen gegen den Iran beginnt Bundesaußenminister Maas heute seinen Besuch in Washington.

Vor seiner Abreise reagierte er gelassen auf die Grundsatzrede, in der sein amerikanischer Amtskollege Pompeo gestern eine harte Linie gegenüber Teheran ausgegeben hatte. In der Sache habe sich aus seiner Sicht nichts geändert, sagte der SPD-Politiker. Deutschland und Europa würden weiter für das Aufrechterhalten des Atomabkommens einstehen. Es berühre unmittelbar die deutschen und europäischen Sicherheitsinteressen, betonte Maas.



Pompeo hatte gestern ausgeführt, man werde den Iran wirtschaftlich austrocknen, sollte er nicht auf eine lange Liste von Forderungen eingehen. Wörtlich sprach er von den "härtesten US-Sanktionen der Geschichte". Irans Präsident Ruhani entgegnete, die Ära dieser Art von Rhetorik sei vorbei. Die internationale Gemeinschaft werde es nicht mehr zulassen, dass die USA dem Rest der Welt Vorschriften machten. Irans Außenminister Sarif fügte hinzu, sein Land werde weiter mit den Europäern zusammenarbeiten, um Lösungen zu finden. Kritik an Pompeo kam auch von der EU-Außenbeauftragten Mogherini. Israels Premierminister Netanjahu unterstützte indes Pompeos Haltung.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.