Nach Beratungen mit US-Präsident Trump setzt Frankreichs Staatsoberhaupt Macron seinen Besuch in den USA heute mit einer Rede vor dem Kongress fort.

Er spricht vor beiden Kammern des Parlaments - eine Ehre, wie sie vor ihm Charles de Gaulle am gleichen Tag im Jahr 1960 zuteil geworden war. . Gestern hatte Macron eine neue Konzeption für die Iran-Politik ins Gespräch gebracht. Er glaube, sagte Macron, der Austausch mit Trump habe es ermöglicht, den Weg zu einer neuen Vereinbarung zu ebnen. Trump hatte in der Vergangenheit mehrfach die Aufkündigung des seit 2015 bestehenden Atomabkommens mit dem Iran angedroht. Er verlangt Änderungen an dem Vertragswerk. Eine Frist dafür läuft am 12. Mai ab.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.