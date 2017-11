Ein Mann hat während eines Gottesdienstes in einer Kirche in Texas das Feuer auf Gläubige eröffnet und 26 Menschen getötet.

Etwa 20 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte Gouverneur Abbott mit. US-Präsident Trump, der sich gerade auf einer Reise in Japan befindet, sprach von einem entsetzlichen Verbrechen und drückte sein Mitgefühl aus.



Bei dem Täter handelt es sich um einen Weißen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Er floh mit einem Auto und wurde wenig später tot aufgefunden. Die näheren Umstände sind noch unklar.



Erst vor gut einem Monat hatte ein Mann in Las Vegas aus einem Hotelfenster auf Besucher eines Musikfestivals geschossen und 58 Menschen ermordet.