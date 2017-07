Die Republikaner im US-Senat haben den Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform für gescheitert erklärt.

Mehrheitsführer McConell sagte in Washington, es sei offensichtlich, dass man keinen Erfolg haben werde, "Obamacare" abzuschaffen und sofort durch ein neues System zu ersetzen. - Hintergrund ist zu großer Widerstand in den eigenen Reihen. Zwei weitere republikanische Senatoren hatten zuvor angekündigt, gegen das Gesetz zu stimmen. Damit schlossen sich die Politiker Moran aus Kansas und Lee aus Utah den beiden bisherigen Abweichlern Collins und Paul an. Die Republikaner verfügen aber nur über eine Senatsmehrheit von 52 gegen 48 Stimmen. US-Präsident Trump hatte es zu einem seiner zentralen Wahlversprechen gemacht, die Gesundheitsversorgung seines Vorgängers Obama abzuschaffen und zu ersetzen. Das Repräsentantenhaus hatte das Gesetzes-Vorhaben im Mai verabschiedet.