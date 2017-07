In den USA hat Medienberichten zufolge der Sprecher des Weißen Hauses, Spicer, seinen Rücktritt eingereicht.

Hintergrund ist nach Angaben der "New York Times" und der Nachrichtenagentur Associated Press ein Streit über die Benennung eines neuen Kommunikationsdirektors der US-Regierung. Präsident Trump hat demnach den New Yorker Geschäftsmann Scaramucci für den Posten vorgesehen.



Die Stelle des Kommunikationsdirektors war seit Mai vakant. Damals war der bisherige Kommunikationschef Dubke zurückgetreten.



Sean Spicer galt als Sprecher des Weißen Hauses von Anfang an als umstritten. Einen Tag nach Trumps Amtseinführung kam es zum Streit mit Reportern über die Frage, wie viele Menschen an der Zeremonie vor dem Kapitol teilgenommen hatten. In der Folge ereigneten sich immer wieder Wortgefechte zwischen Spicer und den Journalisten. Für Empörung sorgte Spicer auch, als er den syrischen Machthaber Assad mit Hitler verglich. Spicer entschuldigte sich kurz darauf dafür.



Der 45-Jährige wurde in den vergangenen Monaten immer wieder zum Thema in amerikanischen Comedy-Sendungen. So spielte die Schauspielerin Melissa McCarthy mehrfach die Rolle des "Spicy" in "Saturday Night Live" auf CNN.



Es gab zuletzt auch vermehrt Spekulationen, dass Präsident Trump unzufrieden mit ihm sei.