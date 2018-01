An der amerikanischen Ostküste sind wegen eines Schneesturms mehr als 3.000 Flüge ausgefallen.

Betroffen waren vor allem Flughäfen im Raum New York und Boston. Dort mussten die meisten Verbindungen gestrichen werden. Dies hat auch Auswirkungen auf Reisende aus Europa. So sagte Air France alle Flüge von Paris nach New York und Boston bis einschließlich morgen ab. In Teilen des US-Bundesstaates Virginia brach wegen der eisigen Temperaturen die Stromversorgung zusammen. Etwa 45.000 Menschen waren zeitweise ohne Elektrizität. Gouverneur McAuliffe rief den Notstand aus.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.