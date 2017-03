Bundeskanzlerin Merkel reist heute nach Washington zu einem ersten Treffen mit US-Präsident Trump.

Gespräche sind auch mit Vizepräsident Pence und Sicherheitsberater McMaster geplant. Themen sind der Konflikt in der Ukraine, das Verhältnis zu Russland und die Handelspolitik. Bei ihrer Reise wird die Kanzlerin einem Bericht zufolge auch von Managern großer Konzerne begleitet.



Vor ihrem Abflug kommt Merkel am Vormittag am Rande der Handwerksmesse in München mit den Chefs der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft zusammen. Dem Vernehmen nach wollen die Organisationen in einer gemeinsamen Erklärung auf die Bedeutung des freien Handels und offener Märkte hinweisen.