Bundeskanzlerin Merkel hat mit Frankreichs Präsident Macron und der britischen Premierministerin May über die Ergebnisse ihrer Beratungen in Washington telefoniert.

Nach Merkels Treffen mit US-Präsident Trump wollen Deutschland, Frankreich und Großbritannien laut Regierungssprecher Seibert weiter auf die USA einwirken, am Atomabkommen mit dem Iran festzuhalten. Demnach haben sie ihre Bereitschaft bekräftigt, zusätzliche Absprachen zum ballistischen Raketenprogramm des Landes sowie zu Teherans politischer Rolle in der Region auszuarbeiten. - Zugleich riefen die drei Staaten Trump erneut auf, von handelspolitischen Maßnahmen gegen die Europäische Union abzusehen. Andernfalls müsse die EU auch ihre Interessen entschlossen vertreten. Bislang ist sie von Importzöllen auf Stahl- und Aluminiumprodukte ausgenommen. Trump muss entscheiden, ob das auch nach dem 1. Mai so bleibt.

