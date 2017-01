USA Merkel und Trump einig über Bedeutung der Nato

US-Päsident Trump telefoniert mit dem russischen Präsidenten Putin im Oval Office des Weißen Hauses (AFP)

Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Trump haben die Bedeutung der Nato hervorgehoben.

Das transatlantische Bündnis sei wichtig für Frieden und Stabilität, hieß es in einer Erklärung beider Seiten nach einem Telefonat der Politiker. Eine gemeinsame Verteidigung erfordere angemessene Investitionen und einen fairen Beitrag aller Verbündeten. Trump hatte zuvor die Nato als nicht zeitgemäß bezeichnet und moniert, dass sich die europäischen Partner zu wenig an den finanziellen Lasten beteiligten.



Ein weiteres Telefonat führte Trump mit seinem russischen Amtskollegen Putin. Sie vereinbarten nach übereinstimmenden Angaben aus Moskau und Washington ein koordiniertes Vorgehen gegen die IS-Miliz. Gemeinsames Ziel sei es außerdem, in Syrien Frieden zu erreichen.



Frankreichs Präsident Hollande warnte Trump in einer Unterredung vor Protektionismus. Zudem müssten demokratische Prinzipien gewahrt werden, etwa bei der Aufnahme von Flüchtlingen, mahnte Hollande nach Angaben aus dem Elysee-Palast.