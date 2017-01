USA Merkel und Trump einig über Bedeutung der Nato

US-Päsident Trump telefoniert mit dem russischen Präsidenten Putin im Oval Office des Weißen Hauses (AFP)

Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Trump haben die Bedeutung der Nato hervorgehoben.

Das transatlantische Bündnis sei wichtig für Frieden und Stabilität, hieß es in einer Erklärung beider Seiten nach einem Telefonat der Politiker. Eine gemeinsame Verteidigung erfordere angemessene Investitionen und einen fairen Beitrag aller Verbündeten. Trump hatte zuvor die Nato als nicht zeitgemäß bezeichnet und moniert, dass sich die europäischen Partner zu wenig an den finanziellen Lasten beteiligten.



Ein weiteres Telefonat führte Trump mit seinem russischen Amtskollegen Putin. Anschließend sprach das Weiße Haus von einem bedeutenden Start, um die bilateralen Beziehungen zu verbessern. Trump und Putin vereinbarten ein koordiniertes Vorgehen gegen die IS-Miliz. In einem Dekret gibt Trump seinen Militärexperten 30 Tage Zeit, eine neue Strategie im Kampf gegen den IS auszuarbeiten.