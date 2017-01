USA-Mexiko Berlins Regierender Bürgermeister Müller ist gegen die Mauer

Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin (Deutschlandradio/Nils Haider)

Berlins Regierender Bürgermeister Müller hat an die USA appelliert, an der Grenze zu Mexiko keine Mauer zu bauen.

Der SPD-Politiker erklärte, die Berlinerinnen und Berliner wüssten am besten, wie viel Leid die Teilung eines Kontinents durch Stacheldraht und Mauer verursacht habe. Man dürfe es deshalb nicht hinnehmen, wenn diese historische Erfahrung von den Amerikanern über den Haufen geworfen werde. - Präsident Trump ordnete gestern per Dekret an, eine 3.200 Kilometer lange Grenzmauer zu bauen, um die illegale Einwanderung zu erschweren.