In den USA sollen bis zu 20.000 illegal eingewanderte Migranten in Militärstützpunkten untergebracht werden.

Ob dort Kinder allein oder mit ihren Eltern leben sollen, ist noch unklar. Nach massivem öffentlichen Protest hatte US-Präsident Trump am Mittwoch entschieden, dass illegal eingewanderte Familien nicht mehr getrennt werden sollen. Von den etwa 2.000 allein festgehaltenen Kindern sind nach Angaben des Weißen Hauses seit Mai rund 500 wieder ihren Eltern übergeben worden.



Das Justizministerium in Washington bemüht sich derweil um eine neue Regelung, die es möglich macht, Kinder mit ihren Eltern zusammen über einen längeren Zeitraum im Gefängnis festzuhalten. Bisher war das in den USA nicht oder nur kurzfristig erlaubt.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.