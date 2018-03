Die von US-Präsident Trump erwünschte Militärparade findet am 11. November statt.

Das teilte das amerikanische Verteidigungsministerim in Washington mit. An diesem Tag wird in den Vereinigten Staaten auch der Veteranentag gefeiert. Anfang Februar hatte das Weiße Haus erklärt, Trump wolle mit einer Militärparade die Stärke seines Landes und seine Rolle als militärischer Oberbefehlshaber demonstrieren. Die voraussichtlichen Kosten der Parade in Höhe von 20 Millionen Dollar hatten in den USA eine Debatte ausgelöst.

