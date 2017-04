Der brasilianische Baukonzern Odebrecht ist in den USA wegen der Bestechung von Politikern zu einer Strafe von rund 2,6 Milliarden Dollar verurteilt worden.

Laut der Entscheidung eines Gerichtes in New York muss das Unternehmen 2,4 Milliarden davon an Brasilien zahlen. Das restliche Geld geht an die USA und an die Schweiz. Odebrecht hatte in dem international koordinierten Verfahren eingeräumt, in zwölf Staaten insgesamt rund 800 Millionen Dollar Schmiergelder gezahlt zu haben, um dort Bauaufträge zu erhalten. Das Geld floss zum Teil über US-Banken. Das Oberste Gericht Brasiliens machte vergangene Woche den Weg für Korruptionsermittlungen gegen zahlreiche Minister und Dutzende Parlamentsabgeordnete frei.