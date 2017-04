Der brasilianische Baukonzern Odebrecht ist in den USA wegen der Bestechung von Politikern zu einer Strafe von rund 2,6 Milliarden Dollar verurteilt worden.

Nach der Entscheidung eines Gerichts in New York muss das Unternehmen 2,4 Milliarden davon an Brasilien zahlen. Das restliche Geld geht an die USA und an die Schweiz. Odebrecht hatte eingeräumt, in zwölf Staaten insgesamt rund 800 Millionen Dollar Schmiergelder gezahlt zu haben, um dort Bauaufträge zu erhalten. Das Geld floss zum Teil über US-Banken.