Infolge eines schweren Sturms sind an der Ostküste der USA mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.

Betroffen sind vor allem die Bundesstaaten New Jersey und Massachusetts. Fernsehbilder zeigten Überschwemmungen von Teilen der Stadt Boston und kleinerer Küstenorte. In mehr als 1,6 Millionen Haushalten fiel der Strom aus. Das Bahn-Unternehmen Amtrak stellte an der Ostküste den Zugverkehr ein. Etwa 3.000 Flüge wurden abgesagt. In der Hauptstadt Washington sind viele öffentliche Gebäude wegen des Wetters geschlossen.

