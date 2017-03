US-Wohnungsbauminister Carson hat mit Äußerungen über die Sklavenzeit für Empörung gesorgt.

In einer Ansprache an seine Mitarbeiter in Washington bezeichnete der afroamerikanische Politiker Sklaven als "Einwanderer", die von Erfolg und Glück für ihre Familien in den Vereinigten Staaten geträumt hätten. Bürgerrechtsgruppen bewerteten die Äußerungen als zynisch und beleidigend.



Heimatschutzminister Kelly erwägt, bei illegal eingereisten Familien die Eltern von ihren Kindern zu trennen. Man habe viel Erfahrung darin, sich um unbegleitete Minderjährige zu kümmern, sagte er dem Fernsehsender CNN. Kelly betonte, er tue fast alles dafür, um die Menschen aus Mittelamerika davon abzubringen, ihr Schicksal in die Hände von Schlepperbanden zu legen.