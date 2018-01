Der Präsident der "Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage", Thomas Monson, ist tot.

Wie die Glaubensgemeinschaft der Mormonen mitteilte, starb Monson im Alter von 90 Jahren in Salt Lake City. Er hatte das Amt seit 2008 inne. Weltweit gehören der "Kirche Jesu Christi" nach eigenen Angaben mehr als 16 Millionen Menschen an; die größte Gemeinschaft lebt in den USA.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.