In den USA hat sich der Mann, der ein Video von einem Mord auf Facebook gestellt haben soll, selbst getötet.

Wie die Polizei mitteilte, erschoss sich der Verdächtige nach einer Verfolgungsjagd im Bundesstaat Pennsylvania. Nach ihm war seit Sonntag in mehreren US-Staaten gefahndet worden. Die Bundespolizei FBI setzte den Verdächtigen auf die Liste der meistgesuchten Täter.



Der 37-Jährige soll am Sonntag einen Rentner in Cleveland getötet und die Tat gefilmt haben. Anschließend soll er das Video auf Facebook gepostet haben. Der Konzern löschte das Video erst nach zwei Stunden. Facebook kündigte daraufhin an, seinen Umgang mit Gewaltbeiträgen zu überprüfen.