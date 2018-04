In den USA hat die Polizei einen Mann festgenommen, dem Serienmorde in den 1970er und -80er Jahren zur Last gelegt werden.

Wie die Staatsanwaltschaft in Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien mitteilte, wurde der 72-Jährige aufgrund von DNA-Spuren überführt. Der ehemalige Polizist soll zwischen 1976 und 1986 mindestens zwölf Morde verübt und mehr als 50 Frauen vergewaltigt haben. Die Suche nach dem damals als "Golden State Killer" bezeichneten Täters hatte zur Einrichtung einer polizeilichen DNA-Datenbank in dem Bundesstaat geführt, in der inzwischen rund zwei Millionen Profile gespeichert sind.

