Wegen Bombendrohungen gegen jüdische Zentren in den USA ist ein 18-Jähriger vor dem Bundesgericht Orlando in Florida angeklagt worden.

Insgesamt gehe es um 28 Fälle, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Wegen ähnlicher Vorwürfe in drei weiteren Fällen müsse er sich auch im US-Bundesstaat Georgia verantworten. - Der junge Mann besitzt die israelische und die amerikanische Staatsbürgerschaft. Er lebt in Israel. Er hatte die Zentren in Telefonanrufen bedroht und dort Angst vor Anschlägen ausgelöst. Das Weiße Haus sah sich mit Vorwürfen konfrontiert, weil es sich zunächst nicht zu den Vorfällen geäußert hatte.