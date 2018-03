US-Präsident Trump hat den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu im Weißen Haus empfangen.

Zur Begrüßung sagte Trump, die Beziehungen zwischen den USA und Israel seien noch nie so gut gewesen.



In den Gesprächen dürfte es vor allem um das Atomabkommen mit dem Iran gehen, das beide ablehnen, sowie um den wachsenden Einfluss Teherans in der Region.



Netanjahu hatte vor dem Treffen zudem angekündigt, er wolle Trump für dessen Entscheidung danken, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Dies hatte international Kritik ausgelöst.

