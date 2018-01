Die US-Regierung hat eine neue Sanktionsliste veröffentlicht, auf der insgesamt 200 russische Politiker und Geschäftsleute stehen.

Das Verzeichnis, das noch keine unmittelbaren Strafmaßnahmen vorsieht, umfasst unter anderem Außenminister Lawrow und Regierungschef Medwedjew. Auch die Chefs staatlicher Unternehmen und Banken sind darunter. Bereits in der Vergangenheit hatten die USA wegen des Vorgehens in der Ukraine Sanktionen gegen Russland verhängt. Die Veröffentlichung der neuen Liste löste in Moskau Kritik aus. Der russische Vize-Regierungschef Dworkowitsch sprach von einem "Who-is-who" in der russischen Politik. Man sei ja geradezu dazu verpflichtet, in der Liste erwähnt zu werden. Der Kreml erklärte, man werde die Vorwürfe prüfen. Es bestehe, die Gefahr, dass das Image russischer Firmen beschädigt werde.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.