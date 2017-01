USA Neue Strafmaßnahmen gegen Russland

Eiszeit zwischen dem scheidenden US-Präsidenten Obama und Russlands Präsident Putin - einer seiner Vertrauten ist von den neuen Sanktionen betroffen. (AFP/ Mandel Ngan)

Die USA haben neue Sanktionen gegen Russland verhängt.

Wie die Regierung in Washington mitteilte, wurden die Vermögen von fünf weiteren Russen eingefroren. Außerdem dürfen sie in den USA keine Geschäfte mehr betreiben. Von den Maßnahmen betroffen ist demnach auch ein hochrangiger Vertreter der Strafverfolgungsbehörden, der als Vertrauter von Präsident Putin gilt. - Die neuen Strafmaßnahmen gehen den Angaben zufolge auf ein Gesetz von 2012 zurück, das die Bestrafung von Personen vorsieht, die die Menschenrechte in Russland verletzten.