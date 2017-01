USA Neuer US-Präsident Trump im Weißen Haus

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania auf dem Weg zum Weißen Haus. (AFP / JIM WATSON)

Wenige Stunden nach seiner Vereidigung als 45. Präsident der USA ist Donald Trump im Weißen Haus eingetroffen.

Der 70-jährige Republikaner fuhr mit seiner Frau Melania in der Präsidentenlimousine im Schrittempo vom Kapitol zum Regierungssitz. Mehrfach stiegen beide während der Parade aus und gingen zu Fuß weiter. Zehntausende Schaulustige säumten die Straße, während es in anderen Teilen der Hauptstadt bei Protesten von Trump-Gegnern zu Ausschreitungen kam. Nach Angaben der Polizei wurden 95 Menschen festgenommen.



Trump hatte in seiner Antrittsrede nochmals klargestellt, dass von sofort an das Motto "Amerika zuerst" gelte. Nach seiner Amtseinführung traf er erste Anordnungen, unter anderem für sein Kabinett. Der Senat bestätigte am Abend als erstes Mitglied Verteidigungsminister Mattis. Präsident Trump will heute die Zentrale des Auslandsgeheimdienstes CIA besuchen.