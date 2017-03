US-Präsident Trump hat mit harscher Kritik auf die Entscheidung eines Bundesrichters reagiert, auch sein neues Dekret über Einreiseverbote bis auf weiteres außer Kraft zu setzen.

Auf einer Kundgebung in Nashville sprach er von einer nie dagewesenen richterlichen Grenzüberschreitung. Er werde den Fall so weit durchkämpfen, wie es nötig sei, und das schließe auch den Surpreme Court, das Oberste Gericht, ein. Einen Tag vor Inkrafttreten hatte ein Richter im Bundesstaat Hawaii das Einreiseverbot für Menschen aus mehreren muslimischen Ländern aufgehoben. Die Einstweilige Verfügung gilt landesweit. Zur Begründung hieß es, durch das Dekret drohten irreparable Verletzungen des Rechts und des öffentlichen Interesses. Dem Antrag Hawaiis hatten sich weitere 13 Bundesstaaten angeschlossen.



Der neue Erlass beinhaltete, dass Bürger aus dem Iran, dem Jemen sowie aus Libyen, Somalia, dem Sudan und Syrien für 90 Tage nicht in die USA einreisen dürfen. Der Irak wurde im Gegensatz zu einem ersten Entwurf aus dieser Liste gestrichen.