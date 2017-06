In den USA soll heute das neue Einreiseverbot für Menschen aus sechs muslimisch geprägten Ländern in Kraft treten.

Nach monatelangem Rechtsstreit hatte das Oberste Gericht in Washington die Pläne von US-Präsident Trump vorläufig und in Teilen zugelassen. Betroffen sind Menschen aus dem Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und dem Jemen. Ausgenommen von dem Visa-Verbot sind hingegen Reisende, die eine familiäre oder berufliche Beziehung in die USA nachweisen können.