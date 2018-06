US-Präsident Trump hat Nordkoreas Unterhändler Kim Yong Chol im Weißen Haus empfangen. Bei dem Treffen nahm er einen Brief von Machthaber Kim Jong Un entgegen. Trump bekräftigte daraufhin das Gipfeltreffen mit Kim in Singapur für den 12. Juni - nachdem er es erst in der vergangenen Woche abgesagt hatte.

Bei diesem Termin werde ein Prozess zur Denuklearisierung Nordkoreas eingeleitet, so Trump. In dem überbrachten Brief drückt Kim nach Informationen des Wall Street Journal sein Interesse an einem Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten aus, macht aber keine Zusagen bezüglich einer atomaren Abrüstung.



Der Unterhändler Kim Yong Chol ist der höchste Vertreter Nordkoreas in den USA in den vergangenen 18 Jahren. Der General ist Vizevorsitzender des Zentralkomitees der Arbeiterpartei und war Geheimdienstchef. Er hat gestern und vorgestern bereits mit US-Außenminister Pompeo gesprochen.

