US-Präsident Trump rechnet offenbar mit einem schnellen Erfolg seiner morgigen Gespräche mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un.

Er sei sehr optimistisch, sagte Trump bei einem Arbeitsessen mit dem Regierungschef von Singapur, Lee Hsien Loong. Der US-Präsident kündigte an, er werde bereits morgen Nachmittag in die USA zurückfliegen. Außenminister Pompeo stellte Nordkorea umfangreiche Sicherheitsgarantien in Aussicht. Die USA seien zu solchen Zusagen bereit, wenn Nordkorea einer vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren Denukleasierung zustimme, sagte Pompeo in Singapur.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.