Die US-Notenbank Federal Reserve hebt ihren Leitzins weiter an.

Wie die Fed in Washington mitteilte, steigt er um 0,25 Punkte und liegt damit künftig in einer Spanne zwischen 1,5 und 1,75 Prozent. Der neue Notenbankchef Powell will die Maßnahme am Abend erläutern. Zinserhöhungen können einer Überhitzung der Konjunktur entgegenwirken.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.