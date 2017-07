Die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve hebt ihren Leitzins vorerst nicht weiter an.

Wie die Fed in Washington mitteilte, liegt er weiterhin in einer Spanne zwischen 1,00 und 1,25 Prozent. Volkswirte und Anleger hatten mit dieser Entscheidung gerechnet, da der US-Leitzins in diesem Jahr bereits zweimal angehoben wurde.