USA Obama verteidigt geplante Entlassung Mannings

US-Präsidant Barack Obama bei seiner letzten Pressekonferenz (AFP / Brendan Smialowski)

US-Präsident Obama hat in seiner letzten Pressekonferenz im Amt die Begnadigung der Wikileaks-Informantin Manning verteidigt.

Sie habe eine harte Strafe verbüßt, die im Vergleich zu der anderer Whistleblower unverhältnismäßig hoch sei, sagte Obama in Washington. Ihre geplante Freilassung im Mai solle allerdings kein Signal der Nachlässigkeit an andere Geheimnisverräter senden. - Manning, die früher als Mann lebte, war wegen Spionage und Verrats zu 35 Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatte der Enthüllungsplattform Wikileaks vertrauliche Dokumente der US-Armee zugespielt.



Obama kündigte an, sich auch in Zukunft in die Politik einzumischen, wenn er grundlegende Werte der Demokratie in Gefahr sehe. Als Beispiel nannte er die Gleichheit von Schwarzen und Weißen, die Behinderung von Bürgern bei der Ausübung ihres Wahlrechtes sowie Verstöße gegen die Pressefreiheit. Der scheidende Präsident zeigte sich besorgt über die Lage im Nahen Osten und warnte seinen Nachfolger Trump vor riskanten und einseitigen Manövern. Zudem betonte Obama, das Amt habe eine so große Bedeutung, dass man den Job nicht allein machen könne. - Trump wird morgen als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt.