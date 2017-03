Es ist eine ganze Serie von Twitternachrichten, die US-Präsident Donald Trump am frühen Morgen Ortszeit veröffentlicht hat. Darin erhebt er schwere Vorwürfe gegen seinen Amtsvorgänger Barack Obama: Der habe ihn im Wahlkampf abhören lassen. Obama weist dies entschieden zurück.

Trump behauptet, Obama habe ihn während des Wahlkampfs-Endspurts im Trump Tower in New York abhören lassen. "Wie tief ist Obama gesunken, um meine Telefone während des geheiligten Wahlprozesses anzapfen zu lassen?", fragte Trump. Es stelle sich die Frage, ob Obama legal gehandelt habe, führte der US-Präsident weiter aus. Offenbar in Bezug auf seinen Amtsvorgänger fügte Trump hinzu: "Böser (oder kranker) Kerl!"

Sein Telefon sei im Oktober 2016 abgehört worden, erklärte Trump. Dies sei "ein neuer Tiefpunkt", klagte er. Trump nannte keine Belege für seine Vorwürfe. Er muss sich mit seinen Anschuldigungen aber wohl auf Untersuchungen bezogen haben, die amerikanischen Geheimdienste im vergangenen Jahr in seinem Umfeld vorgenommen haben sollen.

In seiner Tweet-Serie stellte Trump einen Vergleich mit der Watergate-Affäre in den 70er-Jahren an. Diese Affäre, in der es auch um illegal angezapfte Telefone ging, hatte zum Rücktritt des Präsidenten Richard Nixon geführt.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Barack Obama wies die von Trump erhobenen Bespitzelungs-Vorwürfe inzwischen zurück. Er habe niemals das Abhören von US-Bürgern angeordnet, ließ er am Samstag über seinen Sprecher Kevin Lewis mitteilen. "Weder Präsident Obama noch irgendein Verantwortlicher im Weißen Haus hat jemals das Abhören irgendeines amerikanischen Bürgers angeordnet", erklärte Lewis.

In den Twitter-Botschaften hatte Trump auch Bezug auf die Kritik an den Kontakten seines Umfelds zum russischen Botschafter in den USA genommen. Der Kreml-Gesandte sei in Obamas Regierungszeit 22 Mal im Weißen Haus zu Gast gewesen, schrieb Trump.

Just out: The same Russian Ambassador that met Jeff Sessions visited the Obama White House 22 times, and 4 times last year alone. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

