USA Obama will sich bei Angriff auf demokratische Werte einschalten

US-Präsident Barack Obama bei der Pressekonferenz im Weißen Haus (dpa / Shawn Thew)

Der scheidende US-Präsident Obama will sich auch in Zukunft weiter in die Politik einmischen, sollte er grundlegende Werte der Demokratie in Gefahr sehen.

Als Beispiele nannte er die Gleichheit von Schwarzen und Weißen, die Behinderung von Bürgern bei der Ausübung ihres Wahlrechtes sowie Versuche, die Presse zum Schweigen zu bringen. Bei seiner letzten Pressekonferenz im Weißen Haus zeigte sich Obama außerdem beunruhigt über die aktuelle Lage im Nahen Osten. Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern sei eines der wesentlichen Politikfelder für seinen Nachfolger Trump. Er sei besorgt, dass die Chance für eine Zwei-Staaten-Lösung immer geringer werde. Zugleich warnte Obama Trump wegen der explosiven Lage vor riskanten und einseitigen Manövern. - Trump wird am Freitag als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt.