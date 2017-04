Das Oberste Gericht im US-Bundesstaat Arkansas hat eine für heute Abend geplante Hinrichtung gestoppt.

Dem Verurteilten solle vor einer niedrigeren Instanz erneut die Möglichkeit gegeben werden, seine Unschuld in einem Mordfall aus dem Jahr 1993 zu beweisen, entschieden die Richter. In einem neu angeordneten Verfahren solle dabei die heutige DNA-Technik eingesetzt werden. In Arkansas waren heute zwei Exekutionen angesetzt; im zweiten Fall gab es bislang noch keine Entscheidung.



In dem Bundesstaat sollten ursprünglich noch vor Ende April acht Häftlinge hingerichtet werden, weil Ende des Monats die Haltbarkeit eines dafür nötigen Medikaments abläuft. Der Oberste Gerichtshof der USA hatte bereits am Montag zwei Exekutionen gestoppt.