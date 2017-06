US-Präsident Trump hat im Streit über Einreiseverbote für Bürger aus sechs muslimisch geprägten Ländern einen Erfolg errungen.

Der Supreme Court in Washington gab dem Antrag der Regierung teilweise statt, einstweilige Verfügungen untergeordneter Instanzen gegen Trumps Erlass aufzuheben. Eine grundsätzliche Entscheidung ist das noch nicht. Sie soll in der kommenden Sitzungsperiode des Gerichts getroffen werden, die im Oktober beginnt. Der heutige Beschluss der Richter bezieht sich auf ein Dekret, das Bürgern aus Libyen, dem Iran, dem Jemen, aus Somalia, dem Sudan und aus Syrien für mindestens 90 Tage aus Sicherheitsgründen untersagt, in die USA einzureisen. Ausgenommen sind Visa-Antragsteller, die eine klare Verbindung zu Einzelpersonen oder Organisationen in den USA nachweisen können.