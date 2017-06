In den USA sollen die Einreiseverbote für Bürger aus sechs muslimisch geprägten Ländern von Donnerstag an in Kraft treten.

Das teilte das Außenministerium in Washington mit. Der Supreme Court hatte dem Antrag der Regierung teilweise stattgegeben, einstweilige Verfügungen gegen den Erlass von US-Präsident Trump aufzuheben. Eine endgültige Entscheidung in der Sache will das oberste Gericht aber erst im Herbst treffen. Es geht um ein Dekret, das es Bürgern aus Libyen, Syrien, dem Iran, Jemen, Sudan und Somalia aus Sicherheitsgründen untersagt, in die USA einzureisen. Ausnahmen müssen nach der Entscheidung des Gerichts aber gemacht werden, wenn Visa-Antragsteller eine klare Verbindung zu Einzelpersonen oder Organisationen in den USA nachweisen können. Trump nannte die Entscheidung einen Sieg.