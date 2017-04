Das Oberste US-Gericht hat die Hinrichtung eines Häftlings im Bundesstaat Arkansas vorerst verhindert.

Der Supreme Court bestätigte eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes des Staates. Der republikanische Gouverneur von Arkansas, Hutchinson, zeigte sich enttäuscht. Zugleich erklärte er, er fühle sich ermutigt von anderen Gerichtsentscheidungen, die den Weg für Hinrichtungen noch in dieser Woche ebnen könnten.



In Arkansas sollen bis Ende des Monats mindestens acht zum Tode verurteilte Straftäter durch eine Giftspritze hingerichtet werden. Grund dafür ist, dass die Haltbarkeit eines Mittels abläuft, das in dem Giftcocktail enthalten ist. Die Verwendung der Substanz ist nach Berichten über qualvolle Tode umstritten.