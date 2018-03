In den USA haben die Spannungen zwischen Präsident Trump und Justizminister Sessions zu einem öffentlichen Disput geführt.

Der Präsident warf Sessions zunächst in einer Twitter-Nachricht vor, Untersuchungen zu missbräuchlichen Lausch-Angriffen des FBI unter anderem gegen einen früheren Trump-Berater zu verschleppen. Dies sei schändlich. Sessions wies die Kritik in einer schriftlichen Erklärung zurück. Er habe den angemessenen Prozess zur Untersuchung der Vorwürfe eingeleitet. Solange er im Amt sei, werde er seine Pflichten mit Anstand und Ehre erfüllen.



Trump hatte Sessions bereits mehrfach öffentlich kritisiert - vor allem wegen dessen Vorgehen in der Affäre um mögliche illegale Kontakte von Trumps Wahlkampfteam zu Russland.

