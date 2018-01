Die US-Regierung will in fast allen Küstengewässern des Landes neue Bohrungen nach Öl und Gas erlauben.

Das Innenministerium präsentierte in Washington einen Entwurf, der auch geschützte Areale in Atlantik und Arktis erfasst. Das Vorhaben ist Teil von Präsident Trumps "America First"-Strategie und auf fünf Jahre angelegt. Der Entwurf soll zunächst zur Debatte gestellt werden.



Widerstand gibt es auch in den Reihen der Republikaner - etwa von Floridas Gouverneur Scott, der bereits darum bat, seinen Bundesstaat aus den Plänen herauszunehmen. Umweltschützer kritisieren, Präsident Trump wolle Ozeane zu Ölfeldern machen.

