In den USA haben zehntausende Schüler mit 17-minütigen Ausständen der Opfer des Amoklaufs an einer Schule in Florida gedacht.

Einen Monat nachdem ein 19-Jähriger 14 Schüler und drei Erwachsene an der Schule in Parkland erschossen hatte, verließen Schüler ihre Klassenzimmer - je eine Minute für jedes Todesopfer. Mit den sogenannten "Walkouts" demonstrierten die Jugendlichen zudem für striktere Waffengesetze. Proteste gab es auch vor dem Weißen Haus in Washington.



Organisiert wurde die Aktion von der Jugendorganisation Empower. Ihren Angaben zufolge waren insgesamt 2.800 Protestaktionen angemeldet.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.