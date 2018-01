Nach ihrer Rede bei den Golden Globes fordern viele Amerikaner die Journalistin und Produzentin Oprah Winfrey auf, bei der nächsten Präsidentenwahl 2020 anzutreten.

Winfreys Rede sorgte beim Fernsehsender CNN direkt für "Breaking News" - eine Eilmeldung: Oprah Winfrey könne sich vorstellen, sich für die Präsidentschaft zu bewerben, berichtete CNN - das habe das Umfeld von Winfrey bestätigt. Die 63-Jährige Winfrey war in Los Angeles bei den Golden Globes mit einem Sonderpreis für ihre Verdienste im Entertainment-Bereich geehrt worden und hielt eine Rede, die bei vielen Zuschauern und Experten wie eine Bewerbung für das höchste Amt im Land klang.



Winfrey schlug einen hoffnungsvollen und versöhnenden Ton an. Sie sprach über eine Zukunft ohne sexuelle Übergriffe durch Männer, aber auch über Bürgerrechte und Rassismus. Winfrey machte sich stark für eine freie Presse. Stehende Ovationen erhielt sie, als sie sich zur #MeToo-Bewegung äußerte, die sexuelle Übergriffe gegenüber Frauen anprangert. Sie selbst wurde als Kind missbraucht und vergewaltigt. Zu lange sei Frauen nicht zugehört oder geglaubt worden, so Winfrey, wenn sie es wagten, die Wahrheit über die Macht dieser Männer auszusprechen.



Im Internet sorgen seit der Rede die Hashtags #Oprah2020 und #OprahForPresident für Furore. Viele Amerikaner fordern Winfrey auf, unbedingt für die Präsidentschaftswahlen 2020 zu kandidieren. "Warum nicht?", fragte zum Beispiel die Journalistin und konservative Kommentatorin Mary Katherine Ham auf Twitter: "Es war eine erhebende, vereinende, bewegende Rede." Auch Präsidententochter Ivanka Trump schwärmt auf Twitter.



Die Debatte wurde so lebhaft, dass CBS zuletzt einen Videoauszug von Oprah Winfrey von Oktober 2017 twitterte, in dem sie versichert, dass sie für keinerlei Amt antreten werde. Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte indes, man freue sich auf eine Herausforderung, ob nun durch Oprah Winfrey oder jemand anderen.



Die Verleihung der Golden Globes wurde von Protesten gegen sexuelle Übergriffe in der Filmbranche dominiert. In diesem Zusammenhang beklagen zwei Wortführerinnen der #MeToo-Bewegung die Verlogenheit der Hollywood-Szene. Die Schauspielerinnen Rose McGowan und Asia Argento kritisierten, nicht zur Preisverleihung eingeladen worden zu sein.



