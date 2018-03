US-Vizepräsident Pence fordert von Pakistan, entschiedener gegen die radikal-islamischen Taliban und andere Extremisten vorzugehen.

Pence erklärte nach Angaben des Weißen Hauses, Pakistan könnte und sollte enger mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten. Nach Einschätzung der Regierung in Washington gibt es kaum Anzeichen dafür, dass die Führung in Islamabad ihre Unterstützung für die Taliban beenden will. Pakistan sehe in den Islamisten offenbar ein Mittel, den Einfluss des Erzfeindes Indien im Nachbarland Afghanistan zu begrenzen.



Im Januar hatte das US-Außenministerium bereits angekündigt, die Finanzhilfen für die pakistanischen Sicherheitsbehörden einzufrieren. Dabei geht es um bis zu zwei Milliarden Dollar.

